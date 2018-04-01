 بـــكاء/ألم/ وفراق في وداع المُنشد عبد المجيد الصويري إلى مثواه الأخير بمقبرة الرحمة بالدارالبيضاء ﻿

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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 21:12

بـــكاء/ألم/ وفراق في وداع المُنشد عبد المجيد الصويري إلى مثواه الأخير بمقبرة الرحمة بالدارالبيضاء

بـــكاء/ألم/ وفراق في وداع المُنشد عبد المجيد الصويري إلى مثواه الأخير بمقبرة الرحمة
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