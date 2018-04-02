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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 13:35

جد مؤثر..بكاء أم الشاب المغربي اللي لقاوه ميت فشاطئ بالجزائر..كناشد الملك محمد السادس يعطي أوامرو ويجيبو ليا الجثة ديال ولدي باش ندفنو و نرتاح ( فيديو)

جد مؤثر..بكاء أم الشاب المغربي اللي لقاوه ميت فشاطئ بالجزائر..كناشد الملك محمد السادس...
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