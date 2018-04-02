 الجواهري:هكذا تُصرف ميزانية المدن الذكية ﻿

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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 12:46

الجواهري:هكذا تُصرف ميزانية المدن الذكية

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