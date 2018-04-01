 بالفيديو..المغرب يستعين بالقمر الاصطناعي لرصد تحركات البوليساريو بالصحراء المغربية ﻿

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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 22:14

بالفيديو..المغرب يستعين بالقمر الاصطناعي لرصد تحركات البوليساريو بالصحراء المغربية

المغرب يستعين بالقمر الاصطناعي لرصد تحركات البوليساريو بالصحراء المغربية
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