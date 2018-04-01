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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 18:16

بالفيديو..طفلة صغيرة مُصابة بسرطان العين..مكنقدرش نبكي حيث كنخاف و الأم تبكي بالدموع و تناشد القلوب الرحيمة

طفلة صغيرة مُصابة بسرطان العين..مكنقدرش نبكي حيث كنخاف و الأم تبكي بالدموع و تناشد القلوب الرحيمة
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