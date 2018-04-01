 بالفيديو..لأول مرة في قلب منزله.. الفنان المعتزل جدوان يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاكيفاش تحولات حياتي من فنان شعبي للتوبة/هاذي هي الآية اللي كتبكيني/ومنين اعتازلت مبقاوش عندي الفلوس ﻿

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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 17:16

بالفيديو..لأول مرة في قلب منزله.. الفنان المعتزل جدوان يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاكيفاش تحولات حياتي من فنان شعبي للتوبة/هاذي هي الآية اللي كتبكيني/ومنين اعتازلت مبقاوش عندي الفلوس

لأول مرة في قلب منزله.. الفنان المعتزل جدوان يفتح قلبه لشوف تيفي ..هاكيفاش تحولات حياتي...
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