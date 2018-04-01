 بالفيديو..شاهد سير أشغال القلب النابض للشبكة السككية الوطنية بمدينة الدارالبيضاء ﻿

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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 10:41

بالفيديو..شاهد سير أشغال القلب النابض للشبكة السككية الوطنية بمدينة الدارالبيضاء

Chantier exceptionnel de dé-saturation du carrefour ferroviaire de Casablanca
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