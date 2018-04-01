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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 09:46

فضيحة كبرى بمدينة المحمدية..مواطنين ساكنين فوق الواد الحار بمشروع سكني كبير.. يُطالبون السلطات بالتدخل العاجل

فضيحة كبرى بمدينة المحمدية..مواطنين ساكنين فوق الواد الحار بمشروع سكني كبير.. يُطالبون السلطات
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