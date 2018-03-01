 افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع ''آليات تدبير مرفق النيابة العامة '' ﻿

آخر الأخبار

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار | بووز

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار

تقرير بي ان سبورت حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ويكبو مباراة الرجاء و أولمبيك آسفي | بووز

تقرير ''بي ان سبورت'' حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ''ويكبو'' مباراة الرجاء و

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو واش معندكش ختك: الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في المجتمع المغربي | مجتمع

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو ''واش معندكش ختك'': ''الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في

فيديو جد مؤلم..عمة أسية الوديع كتبت دارها لبنتها وهي تلوحها للشارع بتمارة وشبعات فيها معيور بالهدرة الخايبة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..عمة أسية الوديع كتبت دارها لبنتها وهي تلوحها للشارع بتمارة وشبعات فيها معيور

خطير..تلميذة جْرا عليها أستاذ وجابت ليه صاحبها تعدا عليه وسط المدرسة بأكادير | حوادث و حقوق

خطير..تلميذة جْرا عليها أستاذ وجابت ليه صاحبها تعدا عليه وسط المدرسة بأكادير

فضيحة..مغربية مزوجة وراجلها مشدود في الحبس حصلوها مع عشيقها كيمارسوا الجنس بالكَارة | حوادث و حقوق

فضيحة..مغربية مزوجة وراجلها مشدود في الحبس حصلوها مع عشيقها كيمارسوا الجنس بالكَارة

فيديو : شبيه نيمار يقلب الموازين في ريال مدريد ..فراغ من نوع خاص يحاصر برشلونة | بووز

فيديو : شبيه نيمار يقلب الموازين في ريال مدريد ..فراغ من نوع خاص يحاصر برشلونة

وفاة فنان أمريكي محروقا داخل سيارته‎ | دولي

وفاة فنان أمريكي محروقا داخل سيارته‎

تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 19:30

افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع ''آليات تدبير مرفق النيابة العامة ''

افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

بالفيديو..البنك الشعبي يُكافئ بهذه الطريقة الشباب المغاربة المقاولين بالخارج | مال و أعمال

بالفيديو..البنك الشعبي يُكافئ بهذه الطريقة الشباب المغاربة المقاولين بالخارج

بالفيديو..إحياء ثراث فندق تور حسان بالرباط | مال و أعمال

بالفيديو..إحياء ثراث فندق تور حسان بالرباط

لأول مرة بعد 11 سنة..المعرض الدولي للسيارات يُغير مكانه و ينعقد بهذه المدينة بالدارالبيضاء | مال و أعمال

لأول مرة بعد 11 سنة..المعرض الدولي للسيارات يُغير مكانه و ينعقد بهذه المدينة بالدارالبيضاء

بالفيديو..أول برج أخضـــر بافريقيا يرى النور بالدارالبيضاء..شوفو كيفاش داير من الداخل | مال و أعمال

بالفيديو..أول برج أخضـــر بافريقيا يرى النور بالدارالبيضاء..شوفو كيفاش داير من الداخل

بالفيديو..الويفي فابور فترامواي الدارالبيضاء ابتداء من هذا التاريخ وهاشنو خاصكم ديرو | مال و أعمال

بالفيديو..الويفي فابور فترامواي الدارالبيضاء ابتداء من هذا التاريخ وهاشنو خاصكم ديرو

اجتماع بالدارالبيضاء لتقييم تقدم أشغال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال في مجال الكهرباء | مال و أعمال

اجتماع بالدارالبيضاء لتقييم تقدم أشغال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال في مجال الكهرباء

﻿

آخر المستجدات

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك
منذ 45 دقيقة

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار | بووز

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار

تقرير بي ان سبورت حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ويكبو مباراة الرجاء و أولمبيك آسفي | بووز

تقرير ''بي ان سبورت'' حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ''ويكبو'' مباراة الرجاء و

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو واش معندكش ختك: الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في المجتمع المغربي | مجتمع

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو ''واش معندكش ختك'': ''الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا هو القلب النابض للشبكة الوطنية للسكك الحديدية | قنوات أخرى
منذ 48 دقيقة

بالفيديو..هذا هو القلب النابض للشبكة الوطنية للسكك الحديدية

بعد سنة على تعيين حكومة العثماني..سولنا المغاربة شكون هو رئيس الحكومة؟؟شوفو الأجوبة المُثيرة | نسولو الناس

بعد سنة على تعيين حكومة العثماني..سولنا المغاربة شكون هو رئيس الحكومة؟؟شوفو الأجوبة المُثيرة

افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع آليات تدبير مرفق النيابة العامة | مال و أعمال

افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع ''آليات تدبير مرفق النيابة العامة ''

بعد خولة بنعمران..الجميلة فرح الفاسي فرحانة بخوها فالعرس ديالو و عرضات على الفنانين فتطوان | بــووز

بعد خولة بنعمران..الجميلة فرح الفاسي فرحانة بخوها فالعرس ديالو و عرضات على الفنانين فتطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.