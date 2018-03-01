 السيناريو الكامل لفيديو ''واش معندكش ختك''..من انتشار الفيديو إلى لحظة اعتقال المتورطين ببنجرير/تصريحات/دموع/صدمة/طلب زواج/أزمة نفسية/رفض التنازل و هذه هي الحقيقة الكاملة ﻿

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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 16:06

السيناريو الكامل لفيديو ''واش معندكش ختك''..من انتشار الفيديو إلى لحظة اعتقال المتورطين ببنجرير/تصريحات/دموع/صدمة/طلب زواج/أزمة نفسية/رفض التنازل و هذه هي الحقيقة الكاملة

السيناريو الكامل لفيديو واش معندكش ختك..من انتشار الفيديو إلى لحظة اعتقال المتورطين ببنجرير
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