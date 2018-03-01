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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 28 مارس 2018 / 12:50

بالفيديو..اعتقال الشاب اللي عرا تلميذة فبنجرير و القضية مافيهاش اغتصاب

عااجل الشرطة تحدد هوية الشاب الذي حاول اغتصاب قاصر في الشارع العاام
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