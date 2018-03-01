 مباشرة بعد فوز الأسود..لحظة خروج بعثة المنتخب من ملعب دونور في اتجاه فندق الإقامة بكورنيش عين الذئاب/فيصل فجر مركبش معاهم/رونار كايدير السيلفي/و المغاربة فرحو معاهم ﻿

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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 23:45

مباشرة بعد فوز الأسود..لحظة خروج بعثة المنتخب من ملعب دونور في اتجاه فندق الإقامة بكورنيش عين الذئاب/فيصل فجر مركبش معاهم/رونار كايدير السيلفي/و المغاربة فرحو معاهم

لحظة خروج بعثة المنتخب من ملعب دونور في اتجاه فندق الإقامة بكورنيش عين الذئاب/فيصل فجر مركبش
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