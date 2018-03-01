 حسن الفد يرد على المزايدات والحموضة.. الفن غير بلية/ ماشي أنا اللي كانتخلص غالي /الفلوس مهمة ولكن أنا كانخدم بالڭانة / رونار بسيط جدا وهافين تلاقيتو + الحوار الكامل ﻿

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تبدال السوايع راحة..

بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 21:31

حسن الفد يرد على المزايدات والحموضة.. الفن غير بلية/ ماشي أنا اللي كانتخلص غالي /الفلوس مهمة ولكن أنا كانخدم بالڭانة / رونار بسيط جدا وهافين تلاقيتو + الحوار الكامل

حسن الفد يرد على المزايدات والحموضة..الفن غير بلية
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