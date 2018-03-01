 إضراب عام بمستشفى ابن رشد بالبيضاء بسبب التقاعد وسط احتجاجات المرضى..''هما كيتخلصو و حنا كنموتو'' ﻿

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بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 18:06

إضراب عام بمستشفى ابن رشد بالبيضاء بسبب التقاعد وسط احتجاجات المرضى..''هما كيتخلصو و حنا كنموتو''

fatim zahra hopital
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