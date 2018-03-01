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بتاريــخ : 27 مارس 2018 / 14:14

غريب و بالفيديو..دوار منسي وسط مدينة ســلا..الواد الحار كيدخل على السكان حتى لديورهم

دوار منسي وسط مدينة ســلا..الواد الحار كيدخل على السكان حتى لديورهم
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