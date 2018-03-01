 أزمة إقتصادية تضرب جماعة بني خالد نواحي وجدة و شباب المنطقة يعانون البطالة.. ''كنا خدامين فالتهريب و دابا كنموتو نهار بنهار'' ﻿

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بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 20:21

أزمة إقتصادية تضرب جماعة بني خالد نواحي وجدة و شباب المنطقة يعانون البطالة.. ''كنا خدامين فالتهريب و دابا كنموتو نهار بنهار''

reportage bni khaled
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