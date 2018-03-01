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كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 17:36

لأول مرة..طائرات لتعويض عارضات الأزياء في أسبوع الموضة بميلانو‎

دولتشي آند غابانا تستخدم طائرات بدون طيار كعارضات أزياء
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