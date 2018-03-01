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بتاريــخ : 26 مارس 2018 / 15:54

غريب و بالفيديو..مرشد سياحي بدون رخصة حطم الرقم القياسي في الاعتقال..تشد600 مرة بفاس وهاشنو قال بالدموع

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