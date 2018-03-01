 بالفيديو.. سهى المصري ونهاد ضريف تؤدّيان أغنية ''صافي'' ل أسماء المنور ﻿

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كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

بتاريــخ : 25 مارس 2018 / 07:31

بالفيديو.. سهى المصري ونهاد ضريف تؤدّيان أغنية ''صافي'' ل أسماء المنور

MBCTheVoice - مرحلة المواجهة - سهى المصري ونهاد ضريف تؤدّيان أغنية ’صافي’
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