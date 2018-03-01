 بالفيديو..حكرة حارس سيارات من بني درار..تْعدا عليا مول الباركينغ و بغيت حقي ﻿

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بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 21:50

بالفيديو..حكرة حارس سيارات من بني درار..تْعدا عليا مول الباركينغ و بغيت حقي

مواطن من بني درار يناشد جلالة الملك ضربني مول ياركينغ بغيت غير حقي
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