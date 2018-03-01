 حصيلة إيجابية في اختتام النسخة الـ17 لمهرجان سينما التحريك ''فيكــام'' بمكناس/جوائز/حضور كبير/وأعمال متميزة ﻿

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بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 00:31

حصيلة إيجابية في اختتام النسخة الـ17 لمهرجان سينما التحريك ''فيكــام'' بمكناس/جوائز/حضور كبير/وأعمال متميزة

حصيلة إيجابية في اختتام النسخة الـ17 لمهرجان سينما التحريك فيكــام بمكناس/جوائز/حضور كبي..
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