 إفادة كولر لأعضاء مجلس الأمن دحضت عددا من الادعاءات الخاطئة التي كان يروج لها خصوم الوحدة الترابية ﻿

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بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 17:13

إفادة كولر لأعضاء مجلس الأمن دحضت عددا من الادعاءات الخاطئة التي كان يروج لها خصوم الوحدة الترابية

إفادة كولر لأعضاء مجلس الأمن دحضت عددا من الادعاءات الخاطئة التي كان يروج لها خصوم الوحدة الترابية
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