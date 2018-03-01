 الفائز بلقب ماستر شاف: كنت عايش فالخارج وها علاش رجعت لبلادي/ماستر شيف تجربة كبيرة/ عطاوني 40 مليون/غادي ندير برنامج /طرائف لأول مرة يرويها من قلب منزله ﻿

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كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

بتاريــخ : 22 مارس 2018 / 01:14

الفائز بلقب ماستر شاف: كنت عايش فالخارج وها علاش رجعت لبلادي/ماستر شيف تجربة كبيرة/ عطاوني 40 مليون/غادي ندير برنامج /طرائف لأول مرة يرويها من قلب منزله

الفائز بلقب ماستر شاف: كنت عايش فالخارج وها علاش رجعت لبلادي/ماستر شيف تجربة كبيرة..
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