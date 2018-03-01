 بالفيديو..بمبادرة من ولي عهد أبو ظبي.. القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الإمارات بالمغرب سعيد الكتبي يقدم هبة للأمن الوطني عبارة عن 100 دراجة نارية و 10 سيارات للتدخل السريع ﻿

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كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

بتاريــخ : 21 مارس 2018 / 16:13

بالفيديو..بمبادرة من ولي عهد أبو ظبي.. القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الإمارات بالمغرب سعيد الكتبي يقدم هبة للأمن الوطني عبارة عن 100 دراجة نارية و 10 سيارات للتدخل السريع

القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات لدى المملكة المغربية سعيد الكتبي يقدم هبة للأمن الوطني
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