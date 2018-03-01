 حْكمو على البيدوفيل الفرنسي اللي حصلوه كيغتاصب طفلات قاصرات بفاس ب8 سنين ديال الحبس و الجمعيات تطالب باستئناف الحكم ﻿

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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 20 مارس 2018 / 06:29

حْكمو على البيدوفيل الفرنسي اللي حصلوه كيغتاصب طفلات قاصرات بفاس ب8 سنين ديال الحبس و الجمعيات تطالب باستئناف الحكم

حْكمو على البيدوفيل الفرنسي اللي حصلوه كيغتاصب طفلات قاصرات بفاس ب8 سنين ديال الحبس ..
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