 بعد ضجة الخِمار و سلسلته المثيرة..المخرج هشام العسري يفجرها : معنديش البيرمي حيث منقدرش نسوق فكازا مع'' Les cannibales ''..وها علاش كندخل تخسار الهضرة فالأعمال ديالي..ومباغيش ندير البوز بحال حاتم إدار و لا الستاتي ﻿

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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 20:32

بعد ضجة الخِمار و سلسلته المثيرة..المخرج هشام العسري يفجرها : معنديش البيرمي حيث منقدرش نسوق فكازا مع'' Les cannibales ''..وها علاش كندخل تخسار الهضرة فالأعمال ديالي..ومباغيش ندير البوز بحال حاتم إدار و لا الستاتي

المخرج هشام العسري يفجرها : معنديش البيرمي حيث منقدرش نسوق فكازا مع Les cannibales
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