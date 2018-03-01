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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 20:00

بالفيديو..160 عائلة من ساكنة كاريان سنطرال عايشين التشرد فأحياء كازا لهذا السبب

بالفيديو..160 عائلة من ساكنة كاريان سنطرال عايشين التشرد فأحياء كازا لهذا السبب
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