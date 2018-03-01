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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 16:08

في أول خروج إعلامي..الفائز في برنامج ستانداب يتحدث عن طرده من العمل بعد مشاركته في البرنامج..مدفعتش ليهم شهادة طبية وهاشنو وقع

الفائز في برنامج ستانداب يتحدث عن طرده من العمل بعد مشاركته في البرنامج..مدفعتش ليهم شهادة طبية
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