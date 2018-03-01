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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 11:29

غــريب و لا يصدق..بعد السيدة اللي توهمات أنها حاملة بالراكد فأزرو.. حالة أخرى صادمة بفاس..4 ديال الجنون عوجو فتاة شابة من ظهرها و هذه القصة الكاملة

بكاء هستيري للشابة بفاس ضربها جن وعوجها من ظهرها انا فيا 4 ديال جنون و القط هو الخامس
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