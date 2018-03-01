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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 19 مارس 2018 / 00:13

بالفيديو..في منزل أحد الناجين من حادث سقوط شجرة على مصلين خلال صلاة الجمعة بسلا يروي تفاصيل نجاته من الحادث..تهرست من إيدي وهاشنو وقع

في منزل أحد الناجين من حادث سقوط شجرة على مصلين خلال صلاة الجمعة بسلا يروي تفاصيل ..
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