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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 21:44

نداء مؤثر من ساكنة المدينة القديمة..عايشين فدار كتمشي و تجي بالبرد و الشتاء و المسؤولين ''آوت''

نداء مؤثر من ساكنة المدينة القديمة..عايشين فدار كتمشي و تجي بالبرد و الشتاء و المسؤولين آوت
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