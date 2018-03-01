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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 20:21

في حوار مُثير..عماد بنعُمر يقول كل شيئ..كيشبهوني بسعد لمجرد و لكن مكنقلدوش/تصدمت فالبنات بزاف/و كنت كنبيع بطاطا و الليمون

عماد بنعُمر يقول كل شيئ..كيشبهوني بسعد لمجرد و لكن مكنقلدوش/تصدمت فالبنات بزاف...
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