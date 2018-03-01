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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 14:20

قصة مُثيرة في قلب أقدم ''وزين'' فكازا..مولاه هرب و الناس اللي كانو خدامين فيه سكنو فيه مع ولادهم ..بلا ماء بلا ضوء

قصة مُثيرة في قلب أقدم وزين فكازا..مولاه هرب و الناس اللي كانو خدامين فيه سكنو فيه مع ولادهم ..
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