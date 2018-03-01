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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 18 مارس 2018 / 10:49

بالفيديو..الحارس العام بثانوية الأندلس بتمارة يُبرئ المدير من التحرش بالتلميذات و يكشف حقائق مثير في القضية

الحارس العام بثانوية الأندلس بتمارة يُبرئ المدير من التحرش بالتلميذات و يكشف حقائق مثير في القضية
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