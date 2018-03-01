 خطير و بالفيديو..منقبات دخلو عند مول الذهب و شفروه و لكن ماشي فالمغرب ﻿

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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 17 مارس 2018 / 01:16

خطير و بالفيديو..منقبات دخلو عند مول الذهب و شفروه و لكن ماشي فالمغرب

ماذا تفعل تغطية الوجه نحن لسنا ضد حرية اللباس لكن ان يصبح اللباس مصدرا للجريمة هذا غير مقبول
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