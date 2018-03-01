 بالفيديو..هاذي هي الشجرة اللي طاحت على الناس كانو كيصليو الجمعة فســلا ﻿

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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 19:53

بالفيديو..هاذي هي الشجرة اللي طاحت على الناس كانو كيصليو الجمعة فســلا

سقوط شجرة على المصلين نواح سلا جماعة حصاين 1
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