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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 14:20

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي

كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا
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