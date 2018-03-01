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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 18:36

معاناة حقيقية..أم طفل مريض بالتوحد طلقها الراجل حيث ولدهم مريض و معندهاش باش تعالجو فكازا..للمساعدة

معاناة حقيقية..أم طفل مريض بالتوحد طلقها الراجل حيث ولدهم مريض و معندهاش باش تعالجو فكازا..
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