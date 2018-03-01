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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 13:39

بالفيديو..المغرب يُحارب الجفاف من خلال هذا المشروع‎

كلمة رئيس الحكومة بالمجلس الحكومي ليوم 15 مارس 2018
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