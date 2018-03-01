 في منزل الرياضي المكلف بأمتعة الرجاء..بعد 17 السنة و أنا مضحي مع الرجاء و منين استقبلنا الملك و وشحنا فالموندياليتو بالوسام ..الفريق كامل خداو الكريمات إلا أنا بعدما جرا عليا حسبان ملقيتش خدمة باش نعيش ﻿

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بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 09:00

في منزل الرياضي المكلف بأمتعة الرجاء..بعد 17 السنة و أنا مضحي مع الرجاء و منين استقبلنا الملك و وشحنا فالموندياليتو بالوسام ..الفريق كامل خداو الكريمات إلا أنا بعدما جرا عليا حسبان ملقيتش خدمة باش نعيش

في منزل الرياضي المكلف بأمتعة الرجاء..بعد 17 السنة و أنا مضحي مع الرجاء و منين استقبلنا
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