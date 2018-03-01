 خطير و بالفيديو..لحظة الاعتداء على رجال الدرك الملكي و القوات المساعدة بالحجارة في جرادة ﻿

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لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بتاريــخ : 14 مارس 2018 / 16:35

خطير و بالفيديو..لحظة الاعتداء على رجال الدرك الملكي و القوات المساعدة بالحجارة في جرادة

خطير و بالفيديو..لحظة الاعتداء على رجال الدرك الملكي و القوات المساعدة بالحجارة في جرادة
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