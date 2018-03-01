 ''تــامسنا'' مشروع سكني ضخم هدية من العمران لساكنة المنطقة/منازل/فيلات/مساجد/مدارس و مستشفيات ﻿

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الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 15:55

''تــامسنا'' مشروع سكني ضخم هدية من العمران لساكنة المنطقة/منازل/فيلات/مساجد/مدارس و مستشفيات

تــامسنا مشروع سكني ضخم هدية من العمران لساكنة المنطقة/منازل/فيلات/مساجد/مدارس و مستشفيات
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