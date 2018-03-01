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الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 03:30

بالفيديو.. مخرج كليب حاتم إدار اللي خلق ضجة كبيرة يعترف.. ها علاش مثلنا بأدومة و نيبا فالكليب و المثلية غير دور كيمثلو آدم خيث كيرتاح فيه

مخرج كليب حاتم إدار اللي خلق ضجة كبيرة يعترف.. ها علاش مثلنا بأدومة و نيبا فالكليب و المثلية ...
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