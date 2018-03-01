 صـــادم و بالدموع..والد الشاب اللي ذبحو صاحبو فبورنازيل فكازا يكشف حقائق صادمة..هاشنو قال ليا ولدي قبل ميخرج من الدار ﻿

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الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

بتاريــخ : 13 مارس 2018 / 02:41

صـــادم و بالدموع..والد الشاب اللي ذبحو صاحبو فبورنازيل فكازا يكشف حقائق صادمة..هاشنو قال ليا ولدي قبل ميخرج من الدار

حالة رجل تدمي القلوب..مْــرض بالسكر و السبيطارات فكازا لاحوه و العائلة تناشد القلوب الرحيمة..
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