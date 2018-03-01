 في أول خروج إعلامي..حاتم إدار يرد على منتقديه بعد أغنيته الجديدة..غنيت بالثقافة ديالنا و بكلمات بسيطة كيهضرو بيها المغاربة كاملين و مافيهاش قلة الحيا ﻿

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الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

بتاريــخ : 10 مارس 2018 / 18:05

في أول خروج إعلامي..حاتم إدار يرد على منتقديه بعد أغنيته الجديدة..غنيت بالثقافة ديالنا و بكلمات بسيطة كيهضرو بيها المغاربة كاملين و مافيهاش قلة الحيا

حاتم إدار يرد على منتقديه بعد أغنيته الجديدة..غنيت بالثقافة ديالنا و بكلمات بسيطة كيهضرو بيها ...
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