 النقابة الوطنية لموظفي وزارة الأسرة يحتجون ضد وزيرتهم ''بسيمة الحقاوي'' بالرباط ﻿

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مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 02:49

النقابة الوطنية لموظفي وزارة الأسرة يحتجون ضد وزيرتهم ''بسيمة الحقاوي'' بالرباط

النقابة الوطنية لموظفي وزارة الأسرة يحتجون ضد وزيرتهم بسيمة الحقاوي بالرباط
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