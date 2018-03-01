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بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 14:53

لأول مرة..بدر سلطان يكشف حقيقة زواجه من فتاة إيطالية بتصريح غير متوقع..شوفو أشنو قال

لأول مرة..بدر سلطان يكشف حقيقة زواجه من فتاة إيطالية بتصريح غير متوقع..شوفو أشنو قال
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