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بتاريــخ : 5 مارس 2018 / 23:46

بالفيديو..مجموعة التجاري وفا بنك تحقق ارتفاعا بـ5،4 مليار درهم بسبب تحسن وضعية القروض

مجموعة التجاري وفا بنك تحقق ارتفاعا بـ54 مليار درهم بسبب تحسن وضعية القروض
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