 تفاصيل انهيار سقف منزل سكني بدرب السلطان تسبب في وفاة فتاة وإصابة أختها التوأم‎‎ ﻿

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مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

بتاريــخ : 4 مارس 2018 / 04:46

تفاصيل انهيار سقف منزل سكني بدرب السلطان تسبب في وفاة فتاة وإصابة أختها التوأم‎‎

خبر اليوم..تفاصيل انهيار سقف منزل سكني بدرب السلطان تسبب في وفاة فتاة وإصابة أختها التوأم‎‎
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