 بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية ..شوفو التضحيات التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية لحماية المواطنين والممتلكات ﻿

آخر الأخبار

بعد المذكرة المثيرة للنقابات.. العثماني يفتح باب الحوار لكن بشرط | بوليتيك

بعد المذكرة المثيرة للنقابات.. العثماني يفتح باب الحوار لكن بشرط

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بتمارة بالتحرش الجنسي بتلميذة ولمس مناطق حساسة بجسدها | مجتمع

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بتمارة بالتحرش الجنسي بتلميذة ولمس مناطق حساسة بجسدها

الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري | بوليتيك

الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري

عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق | مجتمع

عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق

شاهد بالفيديو .. هجوم مستمر يستهدف السفارة والمعهد الفرنسيين في بوركينا فاسو | دولي

شاهد بالفيديو .. هجوم مستمر يستهدف السفارة والمعهد الفرنسيين في بوركينا فاسو

سـابقة.. أحد المتدخلين يفجرها ويعيد موت الزايدي و بـاها إلـى الواجهة في ندوة حامي الدين.. بحضور الوزيرالرميد وأعضـاء من الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

سـابقة.. أحد المتدخلين يفجرها ويعيد موت ''الزايدي'' و ''بـاها'' إلـى الواجهة في ندوة ''حامي الدين''..

شاهد بالفيديو .. فلوجر إسبانية شهيرة زارت المغرب ووقفو عليها البوليس باش تخلص غرامة ، شاهد ردة الفعل ديالها | بووز

شاهد بالفيديو .. فلوجر إسبانية شهيرة زارت المغرب ووقفو عليها البوليس باش تخلص غرامة ، شاهد ردة

عاجل وبالفيديو.. تلاميذ احتجزوا مدير ثانوية بتمارة والقضية فيها التحرش الجنسي بتلميذات | مجتمع

عاجل وبالفيديو.. تلاميذ احتجزوا مدير ثانوية بتمارة والقضية فيها التحرش الجنسي بتلميذات

جريمة الإتجار بالبشر.. هذا هو عدد ضحاياها بالمغرب وها شحال تسجلات من متابعة قضائية فـ2017 | مجتمع

جريمة الإتجار بالبشر.. هذا هو عدد ضحاياها بالمغرب وها شحال تسجلات من متابعة قضائية فـ2017

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 00:55

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية ..شوفو التضحيات التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية لحماية المواطنين والممتلكات

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية ..شوفو التضحيات التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية لحماية..
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

بالفيديو..هذه معدلات الجريمة بمنطقة الهراويين بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..هذه معدلات الجريمة بمنطقة الهراويين بالدارالبيضاء

ها علاش شعلات العافية فالعمارة اللي فيها مقر جريدة بوعشرين فكازا | خارج البلاطو

ها علاش شعلات العافية فالعمارة اللي فيها مقر جريدة ''بوعشرين'' فكازا

هاشنو وقع فجلسة محاكمة الزفزافي بحضور المترجم | خارج البلاطو

هاشنو وقع فجلسة محاكمة الزفزافي بحضور المترجم

الفتاة الجميلة اللي صورُوها مع بهلول فالتْران تكشف الحقيقة الكاملة..هاشنو بيناتنا وهاشكون صَورنا | خارج البلاطو

الفتاة الجميلة اللي صورُوها مع بهلول فالتْران تكشف الحقيقة الكاملة..''هاشنو بيناتنا وهاشكون صَورنا''

ســـاكنة منطقة الهراويين تعبر عن سعادتها بالدائرة الأمنية الجديدة..فرحنا بزاف بهاذ البادرة الرائعة | خارج البلاطو

ســـاكنة منطقة الهراويين تعبر عن سعادتها بالدائرة الأمنية الجديدة..فرحنا بزاف بهاذ البادرة الرائعة

لأول مــرة..مومو يكشف أسرار لقائه بالأمير مولاي رشيد | خارج البلاطو

لأول مــرة..مومو يكشف أسرار لقائه بالأمير مولاي رشيد

﻿

آخر المستجدات

بعد المذكرة المثيرة للنقابات.. العثماني يفتح باب الحوار لكن بشرط | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

بعد المذكرة المثيرة للنقابات.. العثماني يفتح باب الحوار لكن بشرط

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بتمارة بالتحرش الجنسي بتلميذة ولمس مناطق حساسة بجسدها | مجتمع

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بتمارة بالتحرش الجنسي بتلميذة ولمس مناطق حساسة بجسدها

الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري | بوليتيك

الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري

عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق | مجتمع

عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذه معدلات الجريمة بمنطقة الهراويين بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

بالفيديو..هذه معدلات الجريمة بمنطقة الهراويين بالدارالبيضاء

ها علاش شعلات العافية فالعمارة اللي فيها مقر جريدة بوعشرين فكازا | خارج البلاطو

ها علاش شعلات العافية فالعمارة اللي فيها مقر جريدة ''بوعشرين'' فكازا

فيديو | وليد أزارو يكشف عن معنى حركته المشهورة بعد الهدف التي ظن الجمهور أنها تستهدف الزمالك لكن.. ! | قنوات أخرى

فيديو | وليد أزارو يكشف عن معنى حركته المشهورة بعد الهدف التي ظن الجمهور أنها تستهدف الزمالك لكن.. !

وليد أزارو يحرج مقدمة مصرية بعدما قال ليها غادي نتزوجها مغربية..شوفو ردة الفعل ديالها‎ | قنوات أخرى

وليد أزارو يحرج مقدمة مصرية بعدما قال ليها غادي نتزوجها مغربية..شوفو ردة الفعل ديالها‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.